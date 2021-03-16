الأردن.. القبض على شخص ادعى نقص أدوية كورونا في مستشفى البشير 

اعتقلت السلطات الأردنية يوم الثلاثاء شخصا ادعى وجود نقص في الأدوية اللازمة لعلاج مرضى كورونا في مستشفى البشير بالعاصمة عمان.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام في الأردن إن وحدة الجرائم الإلكترونية تمكنت من تتبع وتحديد هوية الشخص صاحب التسجيلات الصوتية التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحملت أخبارا كاذبة ومغلوطة حول عدم توفر الأدوية لمرضى كورونا في مستشفى البشير.

وأضاف أن التسجيلات الصوتية تسببت بإحداث ذعر وهلع لدى المواطنين.

وأكد المتحدث أنه سيتم بعد إنهاء التحقيقات مع المتهم سيتم إحالته للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وكانت إدارة مستشفيات البشير قد استنكرت تداول مقطع صوتي مسجل من شخص مجهول على مختلف وسائط التواصل الاجتماعي ينشر من خلاله معلومات يصف فيها معاملة المرضى ونقص في الأدوية وإهمال في عناية المرضى وإعطاء علاجات مخدرة ومهدئات خطيرة غير موصوفة وترك المرضى بهدف انتظار الموت.

وقالت الإدارة إنها تقدمت بشكوى رسمية إلى مديرية الأمن العام قسم مكافحة الجرائم الالكترونية، ضد من قام بتسجيل ونشر المقاطع الصوتية لما تضمنه من معلومات غير صحيحة وبعيدة عن أدبيات وأخلاقيات مهنة الطب والتي تسيء للمهمة وللمؤسسة ولسمعة الطب وتحريض للإساءة للمؤسسة.

وشددت الإدارة على أن كل ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة ولا يمكن أن تكون مثل هذه المعاملة في أي مستشفى على مستوى المملكة.