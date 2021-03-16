إخلاء سبيل الناشطة اللبنانية كيندا الخطيب بعد إدانتها بالتخابر مع إسرائيل 

وافقت محكمة التمييز العسكرية في لبنان برئاسة القاضي طاني لطوف على طلب إخلاء سبيل الناشطة كيندا الخطيب، الذي قدمته عنها محاميتها جوسلين الراعي.
إخلاء سبيل الناشطة اللبنانية كيندا الخطيب بعد إدانتها بالتخابر مع إسرائيللبناني تجسس على "حزب الله" لصالح إسرائيل يطالبها بانقاذه من الترحيل إلى وطنه
وجاء إخلاء سبيل الخطيب لقاء كفالة مالية قدرها 3 ملايين ليرة لبنانية، بعد سنة كاملة على توقيفها بتهمة التخابر مع العدو الإسرائيلي ودخول أراضيه.
ويأتي القرار أيضا، عقب الحكم الوجاهي الذي أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة بحبسها 3 سنوات.
وغادرت كيندا سجن النساء في ثكنة بربر الخازن في فردان، وتوجهت إلى طرابلس يرافقها شقيقها سلطان الخطيب.
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