“الغذاء والدواء”: لم يتم رصد أي حالات لجلطات الدم أو التخثر بسبب لقاحات كورونا بالمملكة

الخليج – واس: أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها لم تتلقَ أي بلاغات لحالات جلطات دموية أو حالات تخثر لدى المستفيدين بسبب استخدام لقاحات فيروس كورونا, حيث بلغ عدد الجرعات المعطاة من اللقاحات في المملكة أكثر من مليوني وثلاث مئة ألف جرعة حتى الآن.

وأوضحت الهيئة أنها تتابع سلامة لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) المتوفرة في المملكة بشكل مستمر من خلال متابعة ودارسة حالات الأعراض الجانبية والأدلة العلمية والبيانات المتوفرة حولها محليًا ودوليًا بالتنسيق مع الجهات الصحية والرقابية، كما تتابع سلامة اللقاحات مع الشركات المصنعة ووزارة الصحة والجهات الرقابية الدولية من خلال عضويتها في الائتلاف الدولي للجهات الرقابية على الأدوية (ICMRA), الذي يضم في عضويته أكثر من 30 جهة رقابية وبمشاركة منظمة الصحة العالمية وتجتمع بشكل دوري لتبادل البيانات والمعلومات التي تتوفر حول اللقاحات والأعراض الجانبية لها.

وأكدت أنه في حال توفر أي مستجدات حول اللقاحات وسلامتها سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية لها، داعية الجميع إلى أخذ الأخبار من مصادرها المعتمدة.

وحثت الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع أفراد المجتمع والممارسين الصحيين على إبلاغ “المركز الوطني للتيقظ” عن الأعراض الجانبية للقاحات فيروس كورونا عبر الرابط: (https://ade.sfda.gov.sa/Covid/CovidRequest) أو عن طريق وسائل الإبلاغ التالية: الرقم الموحد للهيئة 1999، وبريد المركز الوطني للتيقظ ([email protected])، وتطبيق الهيئة العامة للغذاء والدواء “طمني”.

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