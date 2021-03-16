الأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل في حريق أودى بحياة عشرات المهاجرين في...

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى تحقيق مستقل في حريق أودى بحياة عشرات المهاجرين معظمهم من الإثيوبيين، الأسبوع الماضي في صنعاء.
وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأزمة اليمنية، قال غريفيث: "يجب أن يكون هناك تحقيق مستقل في أسباب الحريق"، مشيرا إلى أنه "تسبب بعشرات القتلى وبإصابة أكثر من 170 شخصا بجروح خطيرة".
وأضاف أن "الصراع في اليمن آخذ في التدهور، مع استمرار هجمات الحوثيين على مأرب وهجمات قوات التحالف العربي".
وحدد 3 أولويات تعمل أجندة الأمم المتحدة على إنجازها، وهي: "وقف إطلاق النار في جميع أنحاء اليمن، وفتح مطار صنعاء، وتدفق الوقود والسلع الأخرى دون عوائق عبر ميناء الحديدة".
واعتبر تلك الأولويات "ضرورات إنسانية عاجلة من شأنها تخفيف تأثير النزاع على المدنيين، وتسهل قدرة اليمنيين على ممارسة حقهم في حرية الحركة والتنقل".
وأعرب عن "قلقه إزاء تصعيد الهجمات بالصواريخ والمسيرات، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت المرافق التجارية والمدنية في السعودية وشن ضربات جوية على صنعاء (خاضعة للحوثيين)، مما عرض المدنيين للخطر أيضا".
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