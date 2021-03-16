الإمارات تعلن تطعيم 52% من السكان ضد كورونا  

كشف عبدالرحمن العويس، وزير الصحة الإماراتي، اليوم الثلاثاء، عن وصول الحملة الوطنية للتطعيم إلى هدفها الذي أعلنت عنه مؤخرًا بتطعيم 52.46% من الفئة المستهدفة من إجمالي سكان الإمارات.

وأضاف أنه تم تقديم اللقاح لـ 70.21% من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، قائلا: "نقترب من تقديم ما يقارب 7 ملايين جرعة لقاح ضمن أكثر من 205 مركز طبي في مناطق الدولة"، وفق ما نقلته صحيفة البيان الإماراتية.

وقال وزير الصحة الإماراتي: "عكست هذه الأرقام الجهود الجبارة التي يبذلها قطاعنا الصحي وكوادرنا الأبطال لتوفير أقصى درجات الحماية والمحافظة على الصحة العامة، ومؤشر على قوة المنظومة الطبية والصحية في دولة الإمارات ونعمل بجهود حثيثة للنجاح في تقديم اللقاح لـ 100% من مجتمعنا".

وأضاف: "توافر اللقاحات أحد أهم إنجازات الإمارات في معركتنا ضد الجائحة، وهي متوفرة للجميع مجانًا بمختلف المراكز التي تعمل بأقصى طاقتها، الأمر الذي يفرض على الجميع التكاتف والتعاون والمبادرة إلى أخذ اللقاح لضمان تحقيق المناعة المجتمعية والعودة من جديد للحياة الطبيعية".

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