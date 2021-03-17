مقتل 28 حوثيا في مواجهات مع الجيش اليمني

قُتل أكثر من 28 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، في مواجهات مع الجيش اليمني، أمس، في جبهة مديرية عبس بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.
وقال مصدر عسكري ميداني في المنطقة العسكرية الخامسة في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) “إن مواجهات الجيش اليمني مع الميليشيا الإرهابية أسفرت عن مقتل 28 عنصراً حوثيا”.
وأضاف المصدر ” أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية تمكنت من إعطاب عربة نوع “بي إم بي” وطقماً عسكرياً يحمل عيار 23 في منطقة البداح شمال مديرية عبس بالمحافظة”.
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