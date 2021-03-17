الرئيس التونسي يصل ليبيا

وصل الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، ليبيا في أول زيارة لرئيس دولة بعد تولي الحكومة الانتقالية الجديدة مقاليد السلطة في البلاد.

وأوضحت الرئاسة التونسية، أن الزيارة، تندرج في إطار مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا، ورفع مستوى التنسيق بين البلدين وتعزير التعاون لتلبية تطلعات شعبي البلدين الشقيقين.

وأكدت الرئاسة التونسية، في بيان، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد غادر صباح اليوم أرض الوطن في اتجاه ليبيا ليؤدي زيارة رسمية.

وأكمل البيان، أن قيس سعيد سيجري خلال هذه الزيارة محادثات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة، يعقبها مؤتمر صحفي.

وتعد الزيارة الأولى لرئيس تونسي منذ عام 2012 حيث توجه الرئيس التونسي حينها المنصف المرزوقي إلى طرابلس في أول زيارة رسمية له إلى الخارج.