الفصائل الفلسطينية تستأنف اجتماعاتها في القاهرة

تستأنف الفصائل الفلسطينية، الأربعاء، اجتماعاتها في القاهرة، لبحث ملف منظمة التحرير وتشكيل المجلس الوطني.

وفي اليوم الأول، وقعت الفصائل على ميثاق شرف حول الالتزام بالقوانين والقرارات الخاصة بالانتخابات.

وكانت الفصائل بدأت في القاهرة جولة ثانية من المباحثات بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية، بعد الاتفاق في الجولة الأولى على ترتيب إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

وأعلنت لجنة الانتخابات عن فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية لمدة 12 يوما خلال الفترة من 20 وحتى 31مارس الجاري.

وتسعى الفصائل في الجولة الحالية إلى تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات.

ويرى محللون فلسطينيون أن تباين الأولويات لدى حركتي فتح وحماس في الملفات المطروحة للنقاش في حوارات القاهرة يمكن أن تفجر الخلافات.

وترى حركة فتح أن الملف الأمني لصون صناديق الاقتراع هو الأساس في الحوارات.

فيما ترى حماس، أن انتخابات المجلس الوطني هي الأولوية.

وتباينت اولويات حركتي فتح وحماس في الملفات المرتد انجازها في تلك الحوارات مع بدء جلسات الحوار بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة في مرحلتها الثانية.

وتعتبر حركة حماس ملف انتخابات المجلس الوطني هو الأساس في الحوارات الجارية، بينما ترى حركة فتح أن ملف حماية صناديق الاقتراع والاتفاق على الجهة الأمنية المسؤولة على ذلك هي الأولوية في الحوارات.

وقد بدأ 14 فصيلا فلسطينيا، الأربعاء، جولة جديدة من الحوارات في القاهرة، بعد أن كانت قد بدأت بمثلها في 8 من فبراير/ شباط الماضي بدعوة من القاهرة لتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات المرتقبة.