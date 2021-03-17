استمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

الخليج – واس: توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة). كما يستمر ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والاوسط بسرعه 15-38كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-48كم/ساعة، وارتفاع المج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .
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