تنطلق اليوم (الأربعاء) بمدينة الرياض، أعمال الدورة الـ147 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، برئاسة وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، أن المجلس سيبحث متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن “قمة السلطان قابوس والشيخ صباح” بالعلا.
وتابع بأن المجلس سيبحث أيضًا المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، بحسب “المدينة”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لمتابعة تنفيذ قرارات “قمة العلا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.