اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لمتابعة تنفيذ قرارات “قمة العلا”

تنطلق اليوم (الأربعاء) بمدينة الرياض، أعمال الدورة الـ147 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، برئاسة وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، أن المجلس سيبحث متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن “قمة السلطان قابوس والشيخ صباح” بالعلا.

وتابع بأن المجلس سيبحث أيضًا المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، بحسب “المدينة”.