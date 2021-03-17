مجلس التعاون الخليجي يطالب بتحقيق دولي مستقل في جرائم الحوثيين

طالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، بتحقيق دولي مستقل في جرائم ميليشيات الحوثيين.
وشدد الحجرف، خلال كلمته في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض اليوم الأربعاء، على دعم المجلس لجهود الشرعية في اليمن لإنهاء الأزمة.
وأكد أن المجلس يدين اعتداء الحوثيين على مأرب واستهداف المدنيين، مؤكدا أن اتفاق الرياض ضمان لتوحيد صفوف الشعب اليمني.
كما أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن إدانته للعمليات الإرهابية المتكررة ضد العراق.
ورحب الحجرف بالحكومة الليبية الجديدة والمجلس الرئاسي، مشيدا باتفاق الليبين على اختيار السلطة الجديدة.
ويعقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي اليوم اجتماعهم الاعتيادي لمناقشة العديد من الملفات يأتي في مقدمتها تنفيذ القرارات الصادرة عن “قمة العلا” التي استضافتها السعودية في يناير الماضي.
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