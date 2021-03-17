الرئيس التونسي يجري مباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي

أجرى الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأبعاء، محادثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وأكدت الرئاسة التونسية، في بيان، أن المباحثات تضمنت التأكيد على أهمية هذه الزيارة، التي تبرهن على عمق ومتانة الروابط التاريخية بين تونس وليبيا، وعلى أن مستقبل العلاقات بينهما سيكون بقدر عراقة هذه الروابط.

وأوضح البيان، أنه تم التأكيد على مواصلة مساندة تونس للمسار الديمقراطي الليبي، خاصة وأن أمن تونس من أمن ليبيا.

وأكمل أن الاستحقاقات المقبلة للبلدين مثلت في صدارتها المسائل التنموية والاقتصادية، أبرز محاور المحادثات حيث تم الاتفاق على إعطاء دفع جديد للنشاط التجاري ووضع خطة عمل لتفعيل الجانب الاستثماري عبر تسهيل إجراءات العبور بين البلدين وتيسيير الإجراءات المالية بين البنك المركزي التونسي ومصرف ليبيا المركزي.

كما اتفق الجانبان على تبادل الخبرات وتكثيف التعاون في مختلف المجالات الأخرى لمواجهة التحديات الكبيرة للبلدين، عبر الإسراع بعقد اللجان العليا المشتركة.

ووصل الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأربعاء، ليبيا في أول زيارة لرئيس دولة بعد تولي الحكومة الانتقالية الجديدة مقاليد السلطة في البلاد.