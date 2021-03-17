البحرين: مجلس التعاون الخليجي يدعم السعودية ضد أي اعتداءات

أدان وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، محاولة ميليشيا الحوثيين استهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية.
وأكد الزياني، في كلمة له باجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، أن دول مجلس التعاون تقف صفا واحدا مع السعودية إزاء التهديدات التي تواجهها، كما ترفض أي تدخل خارجي بشؤون الدول العربية.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، بتحقيق دولي مستقل في جرائم ميليشيات الحوثيين.
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