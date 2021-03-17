بينهم 4 أطفال.. إصابة مدنيين بقصف حوثي مروع على حيس

أصيب 6 مدنيين بينهم أربعة أطفال وامرأة، مساء أمس الثلاثاء، في قصف هستيري شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية، واستهدف حياً سكنياً في مدينة حيس جنوبي الحديدة، غربي اليمن.
وأفادت مصادر محلية وفقًا لـ”العربية”، أن ميليشيا الحوثي ارتكبت جريمة مروعة بقصف حي سكني في حيس أسفر عن إصابة 6 مدنيين من بينهم طفلة بترت قدمها. وأضافت أن الضحايا هم: وهيب عبده رضوان البالغ من العمر 35 عاماً، وطفلتاه فاطمة، 9 أعوام ونجاة، 12 عاما، والطفلة أثير علي جياش، 5 أعوام وشقيقتها أديان، 8 أعوام، ووفاء علي جمجم البالغة من العمر 30 عاماً.
وبحسب مصادر طبية في مستشفى الخوخة، فإن حالة الطفلة فاطمة وهيب خطيرة حيث بترت شظايا القذيفة ساقها، وأيضاً بقية الضحايا تعرضوا لإصابات خطيرة في الأحواض والرقاب والأطراف. وقال المصاب وهيب إن قذائف هاون أطلقتها ميليشيات الحوثي وسقطت على منزله الكائن في حي الروضة بمدينة حيس وعلى منزل صهره. والأسرة نفسها تعرض اثنان من أفرادها للإصابة بقذائف ميليشيا الحوثي قبل أشهر.
وتعاني مختلف مناطق الحديدة ولا سيما حيس من قصف واستهداف من ميليشيات الحوثي بشكل يومي، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية، ما تسبب في مقتل وإصابة آلاف المدنيين ونزوح مثلهم وتدمير مئات المنازل، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة.
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