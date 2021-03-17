مستجدات “كورونا”.. تسجيل 7 وفيات 393 إصابة جديدة وشفاء 231 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، تسجيل 393 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 383499حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6585 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 231 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 373361 حالة، لافتة إلى أن هناك 3553 حالة نشطة حالياً، من بينها 566 حالة حرجة.