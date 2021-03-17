في دورته الـ 147.. مجلس التعاون الخليجي يشيد بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن

الخليج – واس: أشاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 147 المنعقدة في الرياض اليوم , بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال فروعه الميدانية في المحافظات اليمنية.
يذكر أن المركز نفذ 579 مشروعًا إنسانيًا وإغاثيًا في اليمن بقيمة 3 مليارات و478 مليونًا و489 ألف دولار أمريكي، شملت 103 مشاريع في مجال الأمن الغذائي، و266 مشروعًا في المجال الصحي، و28 مشروعًا في مجال دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، و30 مشروعًا في مجال المياه والإصحاح البيئي، و42 مشروعًا في قطاع الإيواء، و11 مشروعًا في قطاع التغذية، و19 مشروعًا في قطاعات متعددة، و29 مشروعًا في قطاع الحماية، و21 مشروعًا في قطاع التعليم، و22 مشروعًا في قطاع التعافي المبكر، و7 مشاريع في قطاع الخدمات اللوجيستية والإسناد، ومشروعا واحدا في قطاع الاتصالات في حالات الطوارئ.
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