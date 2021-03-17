التحالف: إحباط هجوم وشيك بمسيّرة حوثية مفخخة تجاه المملكة

أعلن تحالف دعم الشرعية، الأربعاء، إحباط هجوم وشيك بإطلاق مسيرة مفخخة من عمران تجاه السعودية.

وأكد التحالف، في بيان صادر عنه، تدمير الطائرة المسيرة والعناصر الإرهابية المشغلة لها في عمران.

وأشار – بحسب “العربية” – إلى أنه يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية، مؤكدًا أن العملية العسكرية للتحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.