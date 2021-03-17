دوت الخليج : كشف الدكتور صالح الحربي استشاري طب الاسرة حقيقة تسبب أكل الطعام المحروق وخاصة الحكاكة ( حكاكة القدر) وغيرها من الاكل المحروق بمرض السرطان.

وقال ان الدراسات العلمية تؤكد ارتباط الطعام المحترق بالسرطان وخاصة سرطان البنكرياس

وبين الحربي ان الدراسة تقول ان ٦٠ بالمية من الذين تناولوا الطعام المحروق بشكل يومي اكتشف انهم مصابون بالسرطان

وتطرق الى هيئة الغذاء الامريكية وقال انها تنصح بالابتعاد عن الطعام المحروق مبيناً ان العلماء نصحو أن يكون الطعام المقلى أو المشوي باللون الذهبي دون الوصول للون البنى أو الأسود، لأن وصول الأطعمة إلى درجة لون المحروق يكوّن مادة “الأكريلاميد” وهو ما يعرض حياتهم إلى الإصابة بالسرطان أو خطر التسمم الغذائي.

واكد وجود ربط بين الطعام المحروق ( الحكاكة) وبعض المصابين بالسرطان.

واضاف الحربي ان الطعام المشوي مثل الدجاج او اللحوم او السمك يولد مواد كيمائية قد تصيب في حال الاحتراق ببعض السرطانات.

موضحاً انه حسب العديد من الدراسات ان النساء اكثر عرضة للإصابة بالسرطان بعد تناول الاطعمة المحروقة وفرصة الاصابة لديهم مضاعفة مقارنة بالرجال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استشاري يحذر من تناول الطعام المحروق يسبب السرطان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.