أوكرانيا تتوعد: لن نسمح لإيران بإخفاء الحقيقة إسقاط الطائرة المنكوبة

توعدت أوكرانيا، الأربعاء، إيران مؤكدة أنها لن تسمح لها بإخفاء الحقيقة فيما يتعلق بالطائرة المنكوبة.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في تدوينة عبر “فيسبوك”: “التقرير الإيراني حول الطائرة المنكوبة ليس سوى محاولة هزلية لإخفاء الملابسات الحقيقية لإسقاطها”.

وأضاف كوليبا: “ما رأيناه في التقرير المنشور اليوم ليس أكثر من محاولة مكشوفة لإخفاء الأسباب الحقيقية لإسقاط طائرتنا، ولن نسمح لإيران بالتهرب من المسؤولية عن هذه الجريمة”.وفقا لـ”العربية”

وكان الجيش الإيراني أقر في 11 يناير/ كانون الثاني 2020 أنه أسقط “عن طريق الخطأ”، بحسب زعمه، طائرة “بوينج 737″ تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من طهران متوجهة إلى كييف.

وقُتل 176 شخصاً كانوا على متن الطائرة معظمهم إيرانيون وكنديون وعدد كبير منهم يحمل الجنسيتين، وأعلنت إيران أواخر العام 2020 دفع 150 ألف دولار لكل عائلة من عائلات الضحايا.

واتهمت خبيرة في الأمم المتحدة إيران بإطلاق أكاذيب بشأن أخطاء ارتُكبت في يناير/كانون الثاني 2020 أدت إلى إسقاط الطائرة الأوكرانية قرب طهران بصاروخين.

ونددت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالقتل خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي، أنييس كالامار، أثناء تقديمها أمام وسائل الإعلام خلاصات تحقيقها حول هذه القضية، بـ”تناقضات” عدة.

وقالت إن “العنصر الأكثر إثارةً للقلق هو أن تفسيرات السلطات الإيرانية للخطأ أو الأخطاء المرتكبة لا تستقيم”، معتبرة أن هذه التفسيرات “مليئة بالتناقضات، إنها متناقضة مع الوقائع والتحاليل التقنية للعديد من الخبراء”، مشيرةً إلى أنها استشارت العشرات منهم بالإضافة إلى عسكريين.

وتابعت “لماذا تسلط إيران الضوء على تفسيرات غير موثوقة؟ ربما لأن هناك الكثير من الأمور الأخطر ومن خلال خلق هذه التناقضات، هذه التفسيرات المحيّرة قليلاً، لن نتمكن من البحث عن الوقائع الأخطر”.

وسألت كالامار “لماذا تكذب إيران، لأنه ليس هناك مصطلح آخر يمكن استخدامه؟ لماذا لا تفسر بوضوح كيف أمكن للجيش الإيراني ارتكاب مثل هذه الأخطاء؟”.

وأضافت “كيف لم تتبع الإجراءات الأساسية التي يجب اتباعها؟”، مشيرةً إلى “المقاربة البصرية” أو “التعليمات على أجهزة الرادار”.

وأكدت “بالطبع تمّت مهاجمة الطائرة عمداً، الإيرانيون أقروا بذلك، إلا أنهم قالوا إن ذلك كان عن طريق الخطأ”.