اليمن: مصرع 60 من مليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني وطيران التحالف بمأرب

قي ما لا يقل عن 60 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية، وأصيب عشرات آخرون، بنيران قوات الجيش اليمني، وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية في جبهة هيلان، غربي محافظة مأرب.
وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني، في بيان، الأربعاء، إن الجيش الوطني خاض معركة شرسة لساعات بعد محاولة الميليشيا الحوثية التقدم صوب مواقعه في جبل هيلان، إلا أن أبطال الجيش كبدوها خسائر فادحة. وفقا لـ”العربية”
وأكد أن نيران الجيش حصدت أكثر من 60 عنصراً من العناصر المهاجمة، وإصابة العشرات.
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