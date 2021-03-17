الفصائل الفلسطينية: يجب إجراء الانتخابات المقبلة في القدس والضفة وقطاع غزة 

أكدت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، اليوم الأربعاء، ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة المقررة في مايو ويوليو المقبلين.

وبحسب البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني الفلسطيني المنعقد في القاهرة منذ الأمس فقد "أكد المجتمعون على وحدة الأراضي الفلسطينية قانونيا وسياسيا وعلى ضرورة أن تجرى الانتخابات القادمة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة".

وأكد المجتمعون أيضا ضرورة "التصدي لأي إجراءات قد تعيق إجراءها خاصة في القدس".

وشدد المجتمعون على ضرورة "استكمال تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية الشاملة وتفعيلها وفقا لبيان لقاء الأمناء العامين الأخير".

يذكر أنه بالأمس، وقّعت القوى والأحزاب والفصائل الفلسطينية المشاركة في الانتخابات الفلسطينية العامة، المتحاورة في العاصمة المصرية القاهرة، على ميثاق شرف يضمن نجاح وسير العملية الانتخابية دون معوقات.

وتوافقت الفصائل الفلسطينية مع لجنة الانتخابات المركزية على عدم المحكوميات على خلفية الانقسام، وعلى الإشراف الأمني والقضائي وعلى تحصين نواب المجلس التشريعي القادم من الاعتقال.

وكانت الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني قد انطلقت أمس في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة مختلف الفصائل، بالإضافة إلى وفدين يمثلان المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية، إضافة إلى عدد من الشخصيات المستقلة، للإسهام في تذليل العقبات أمام الوصول إلى التوافقات إزاء العديد من القضايا المتعلقة بتسهيل إجراء الانتخابات.

وتضمنت هذه الجولة عددًا من القضايا الوطنية، أهمها: وضع الفصائل في صورة تطورات المشهد الانتخابي، والإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية، التي تعبر عن إرادة الفلسطينيين، وتعتبر مدخلا لتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة.

وأصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في 15 يناير 2021، مرسوما رئاسيا حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) على ثلاث مراحل، لتكون المرة الأولى منذ 15 عاما، التي تنظم فيها مثل هذه الانتخابات.

وتم تحديد يوم 22 مايو 2021 لإجراء الانتخابات التشريعية، ويوم 31 يوليو 2021 للانتخابات الرئاسية، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وعلى أن يتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس 2021.