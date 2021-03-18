ضبطت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض، قائد مركبة قام برش رذاذ من طفاية حريق على المارة، وقيادته بتهور وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل. وفقا لـ”الرياض”
وأوضحت شرطة الرياض، أنهما مواطنين في العقد الثاني من العمر، وتم إيقافهما تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما للنيابة العامة، وذلك حسبما أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في سناب شات اليوم الأربعاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضبط مواطنين قام أحدهما برش رذاذ طفاية الحريق على مرتادي طريق بالرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.