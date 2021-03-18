ضبط مواطنين قام أحدهما برش رذاذ طفاية الحريق على مرتادي طريق بالرياض

ضبطت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض، قائد مركبة قام برش رذاذ من طفاية حريق على المارة، وقيادته بتهور وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل. وفقا لـ”الرياض”

وأوضحت شرطة الرياض، أنهما مواطنين في العقد الثاني من العمر، وتم إيقافهما تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما للنيابة العامة، وذلك حسبما أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في سناب شات اليوم الأربعاء.