التحالف: تدمير طائرة مسيرة مفخخة والعناصر المشغلة لها في عمران اليمنية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، إحباط هجوم وشيك بإطلاق مسيرة مفخخة من عمران تجاه المملكة العربية السعودية.

وأكد التحالف أنه تم “تدمير الطائرة المسيرة والعناصر الإرهابية المشغلة لها في عمران”.

وأضاف التحالف: “نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية”. وفقا لـ”الرياض”

وشدد التحالف على أن “العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

وقد نشر تحالف دعم الشرعيه في اليمن لقطات من عملية عسكرية تم تنفيذها بمحافظة عمران للتعامل مع مصادر التهديد الحوثي بإطلاق طائرة بدون طيار مفخخة تجاه المملكة .

وتبين اللقطات احباط عملية الهجوم الوشيك من قبل المليشيا الحوثية و كذلك الاستهداف الدقيق والمباشر للطائرة بدون طيار المفخخة و العناصر الارهابية من المليشيا الحوثية المسؤولة عن عملية التفخيخ والتركيب والاطلاق.

ويوضح الڤيديو الذي نشره التحالف استخدام المليشيا الحوثية لأحد الطرق بالمحافظة والذي يستخدمه المدنيين للتنقل ، كما قامت بتعطيل مناشط الحياة العامة وإغلاق الطريق امام المواطنيين استعدادا للتجهيز واطلاق الطائره بدون طيار ، مما يعد مخالفاً للقانون الدولي الانساني وقواعده العرفية باستخدام البنية التحتية المدنية للاغراض العسكريه والاعمال العدائية والارهابية.