تراجع أسعار خام برنت إلى 67.7 دولار للبرميل

تراجع النفط اليوم الأربعاء للجلسة الرابعة على التوالي، إذ ألقت المخاوف حيال ضعف الطلب في أوروبا بظلالها على تقرير بالقطاع أفاد بأن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت على غير المتوقع في الأسبوع الماضي.

علقت عدة دول أوروبية استخدام لقاح أسترا زينيكا لكوفيد-19 بسبب مخاوف بشأن آثار جانبية محتملة. وتشهد ألمانيا زيادة في حالات الإصابة، في حين تفرض إيطاليا إجراءات إغلاق في عيد الفصح في أنحاء البلاد.

وهبط خام برنت 66 سنتا، بما يعادل واحدا بالمئة، إلى 67.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 1031 بتوقيت جرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا، أو 0.7 بالمئة، إلى 64.38 دولار. وفقا لـ”رويترز”

وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة في النفط “الوقف لن يعود بأي فائدة على التعافي الاقتصادي و(طلب) الوقود بالتكتل… الأمل الآن هو أن تتمكن أوروبا من إعادة توزيع اللقاحات المتباطئ إلى مساره”.

ونزل النفط أيضا بعد نشر وكالة الطاقة الدولية أحدث تقاريرها، والذي قال إن من المستبعد أن ترتفع أسعار النفط ارتفاعا حادا ومستمرا، وإن الطلب لن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى 2023 وقد يبلغ ذروة في وقت أبكر مما كان يُعتقد في السابق.

لكن النفط لا يزال متعافيا من مستويات منخفضة تاريخية بلغها العام الماضي بعد أن تبدد الطلب، وذلك لأسباب منها تخفيضات غير مسبوقة لإنتاج النفط من جانب أوبك وحلفائها. وبلغ برنت في الثامن مارس آذار مستوى 71.38 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من يناير كانون الثاني 2020.