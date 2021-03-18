الرئيس الأمريكي: لن نسحب كل قواتنا من أفغانستان في الأول من مايو

الخليج – أ ف ب: حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأربعاء، من صعوبات قد تحول دون انسحاب كل القوات الأميركية من أفغانستان بحلول الأول من مايو وفقا لما نص عليه الاتفاق مع حركة طالبان الذي توصّلت إليه إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.
وأوضح بايدن في مقابلة بثتها قناة “إيه بي سي” الأميركية الأربعاء “يمكن أن يحدث ذلك، لكنه صعب”، مضيفا “أنا بصدد اتخاذ قرار لموعد مغادرتهم”.
وسارعت طالبان إلى الرد على الرئيس الأميركي، فهددت بـ”عواقب” إن لم تسحب الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان بحلول الأول من مايو.
وانتقد بايدن الاتفاق الذي أبرمته إدارة ترمب قائلا إنه “لم يتم التفاوض بشأنه بالصلابة” التي أشار إليها ترمب، وقال الرئيس الأميركي إن “عدم حصول انتقال منظّم للسلطة من إدارة ترمب إلى إدارتي كلّفني وقتا وعواقب، هذه إحدى المسائل التي نعرضها الآن على صعيد أفغانستان”.
وينص الاتفاق على سحب الولايات المتحدة كل قواتها من أفغانستان في الاول من مايو، مقابل موافقة طالبان على الانخراط في مفاوضات سلام مباشرة مع حكومة الرئيس أشرف غني.
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