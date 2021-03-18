زلزال بقوة 6 درجات قبالة الساحل الجزائري

وقع زلزال بلغت قوته ست درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل شرق الجزائر، اليوم الخميس، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء، مسببا حالة هلع من دون أن يؤدي إلى سقوط ضحايا حسب الدفاع المدني الجزائري.

وقالت إدارة “الحماية المدنية الجزائرية” في بيان إنها “تطمئن الواطنين بأنه لا خسائر في الأرواح ولا أضرار مادية مهمة”.

وذكر المعهد الأمريكي أن الزلزال وقع على بعد 20 كيلومترا شمال شرق مدينة بجاية عند الساعة 1,04 (00,04 ت غ)، على عمق عشرة كيلومترات.

وحدد مركز الزلزال على بعد 28 كيلومترا شمال شرق رأس كاربون في بجاية، كما ذكر المركز الجزائري لأبحاث الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان. وأوضح أن هزة أرضية أولى بلغت شدتها أربع درجات على مقياس ريختر سجلت عند الساعة 20,38 الأربعاء في الولاية نفسها.

وهرع السكان إلى الشوارع، حسب شهادات وضعت على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث ظهرت في صور تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي للفيديو جدران داخلية متداعية.

وتحدثت الحماية المدنية عن “انهيار جزئي لثلاثة مبان قديمة غير مأهولة” في بجاية. وفي جيجل التي تبعد حوالى 50 كلم شرق بجاية “أصيب 5 أشخاص بكسور أو التواءات بسبب حالة الهلع”، حسب الحماية المدنية التي ذكرت أن “أحدهم قفز من الطابق الأول وتم نقله إلى المستشفى”.

ونشر موقع “بجاية.انفو” صورا لمنازل متصدعة وأنقاض في الشوارع. وكتب “أضرار مادية لكن لا خسائر في الأرواح”.

وشعر بالزلزال سكان العاصمة الجزائرية التي تبعد 250 كلم غرب بجاية، وكذلك سكان مدينة عنابة على بعد 350 كلم شرقا قرب الحدود التونسية.