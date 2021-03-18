طقس اليوم.. رياح سطحية مثيرة للغبار على هذه المناطق

الخليج – واس: توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة ،الحدود الشمالية ،الجوف).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الشمالي والاوسط بسرعه 18-40كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-44كم/ساعة، وارتفاع المج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .
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