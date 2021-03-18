فرض حظر تجول شامل فى العراق من الخميس إلى الأحد أسبوعيا

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، فرض حظر تجول كلي في العاصمة بغداد والمحافظات كافة، بدءاً من يوم الخميس الساعة التاسعة مساءً إلى يوم الأحد الساعة الخامسة صباحاً من كل أسبوع.
كما فرضت اللجنة حظر تجول جزئي في بقية الأيام من الساعة التاسعة مساءً إلى الخامسة صباحاً من اليوم اللاحق. على أن يبدأ تطبيق القرار من يوم الإثنين المقبل.
وذكرت اللجنة أنه سيعاد تقويم إجراءات الحظر بحسب الموقف الوبائي قبل شهر رمضان القادم.
وتضمن القرار، إعادة فتح المطاعم والمولات والمقاهي والكافتيريات للأيام من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، من الساعة الخامسة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً، مع غلقها يومي الجمعة والسبت، بدءاً من يوم الإثنين المقبل، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية كافة.
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