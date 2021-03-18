البرلمان العربي يدعو لبلورة خطة عربية متكاملة لتسهيل توفير لقاح كورونا لكافة...

دعا البرلمان العربي إلى بلورة خطة عربية متكاملة لتسهيل توفير لقاح كورونا لكافة الدول العربية، وما يتطلبه ذلك من تعزيز التعاون المشترك من أجل توفير بنية تحتية قوية لإيصال وحفظ اللقاحات بشكل آمن.
جاء ذلك في مداخلة "علوي الباشا" رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي في ندوة تحت عنوان "الحق في الصحة: أفضل الممارسات- أبرز التحديات- الآفاق المستقبلية"، والتي عقدت افتراضياً ،وذلك تلبيةَ لدعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأكد الباشا، في مداخلته، على أن البرلمان العربي يولي اهتماماً كبيراً بالحق في الصحة، وتابع كافة الجهود العربية المبذولة في هذا الشأن، ويشرع حالياً في إعداد تقرير متكامل عن "جهود الدول العربية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد".
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