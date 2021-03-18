مقتل 5 جنود من أفراد الحزام الأمني اليمنى في باحور بهجوم مسلح...

أفادت مصادر يمنية اليوم الخميس، بأن 5 عناصر من قوات الحزام الأمني قتلوا في باحور، إثر هجوم نفذه مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم ”القاعدة“.
وقال مصدر أمني إن المسلحين هاجموا نقطة أمنية قرب المدينة، فجر الخميس، واشتبكوا مع الجنود وقتلوا 5 منهم على الأقل.
وبحسب صحيفة ”عدن الغد“، قتل بعض جنود النقطة الأمنية ذبحاً عقب استسلامهم، فيما قتل المسلحون عدداً من المدنيين الذين تواجدوا في المنطقة.
جاء ذلك في أعقاب محاولة اغتيال تعرض لها وزير الخدمة الاجتماعية والتأمينات عبدالناصر الوالي خلال توجهه إلى عمله.
وانفجرت عبوة ناسفة، في موكب الوالي، فيما لم تنفجر عبوة أخرى، وجدت في المكان، ولم يسجل سقوط أي ضحايا جراء التفجير.
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