نجاة وزير يمني من محاولة اغتيال في عدن

نجا وزير الخدمة المدنية اليمني، عبدالناصر الوالي، من محاولة اغتيال صباح اليوم الخميس، وذلك عقب تفجير إرهابي استهدفت موكبه بعبوة ناسفة، وسط العاصمة المؤقتة عدن.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن العبوة الناسفة انفجرت أثناء مرور موكب الوزير، لكنها لم تنجم عن سقوط ضحايا، فيما خلف التفجير خسائر مادية في أحد الدوريات الأمنية المرافقة للوزير.

ووقع الانفجار أثناء توجه الوالي لحضور حفل تكريم، يقام على شرفه، نظمه مجلس الاختصاصات الطبية اليمني ورابطة جراحي العظام في عدن.

وتداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لموقع الانفجار.

ويأتي ذلك الاستهداف بعد العديد من الأحداث الأمنية التي شهدتها عدن خلال الفترة الماضية، كان آخرها استهداف مقرات حكومية وعسكرية فجر اليوم الخميس بطائرات مسيّرة حوثية.