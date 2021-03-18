الرئيس العراقي يؤكد قرار إنهاء تواجد القوات الأجنبية

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، قرار إنهاء تواجد القوات الأجنبية القتالية في بلاده.

وقال صالح إن “علاقة العراق مع الولايات المتحدة مهمة وأساسية ومبنية على مصالح مشتركة، والحوار الاستراتيجي بيننا يتطرق لكل القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية”.

وأضاف الرئيس العراقي أن هناك قرار بإنهاء تواجد القوات الأمريكية والأجنبية القتالية، مشيراً إلى أن القوات المتواجدة حالياً لا تتجاوز 2500 عنصر.

من جانب آخر، أكد صالح أن هناك خللاً في العلاقة بين بغداد وأربيل، قائلاً: “ويجب وضع العلاقة في أساسها الصحيح ومعرفة كل طرف حقوقه وواجباته عبر حوار وطني يجلس فيه الجميع لمناقشته”.

وتابع أن “المواطن في البصرة لم يعد راضياً عن هذه المنظومة، وكذلك المواطن في إقليم كردستان غير راضٍ عن هذه المنظومة”.