الرئيس العام لشؤون الحرمين يتفقد الإجراءات الوقائية بالمسجد النبوي ويطلع على تقنيات...

تفقد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والصحية في المسجد النبوي الشريف.

وأثنى على الجهود المبذولة للحفاظ على أمن وسلامة قاصدي مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والخدمات المقدمة لهم.

واطلع الدكتور السديس خلال الجولة الميدانية على تقنيات جهاز الذكاء الاصطناعي "الروبوت الذكي" الذي يستخدم لتعقيم وتطهير المسجد النبوي، الذي يعتمد على خاصية النفث عبر البخار الجاف بقدرات متعددة بدون استخدام أي مواد كيميائية, ودون التأثير على الإنسان, وباستخدام تقنية تعدّ الأعلى عالمياً لمكافحة الفيروسات والميكروبات العالقة على الأسطح والسجاّد.

يذكر أن الروبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي ويوفّر مرونة التحكّم به سواءً بالتعامل معه مباشرة أو عن طريق الأجهزة الذكية أو التحكّم عن طريق غرفة العمليات والتحكم, بواسطة تعريف الروبوت لخرائط الموقع المطلوب العمل به, مع إمكانية التعديل في المواصفات للاستخدام الأمثل في مختلف أرجاء المسجد النبوي.