“الجوازات”: “البصمة” متطلب أساسي للمقيمين من عمر 6سنوات

أوضحت الإدارة العامة للجوازات أن تسجيل الخصائص الحيوية «البصمة» متطلب أساسي لإتمام إجراءات أفراد الأسرة للمقيمين عند عمر 6 سنوات فأكثر. وطالبت الجوازات الإخوة المقيمين بالمبادرة بتسجيل البصمات الخاصة بأفراد أسرهم.

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