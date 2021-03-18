صندوق الاستثمارات العامة يحذّر من منتحلي اسمه

أصدر صندوق الاستثمارات العامة تحذيراً عبر حسابه على موقع «تويتر» من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية. وشدد الصندوق على ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق «كلنا أمن»، مؤكداً أنه لا يقدم أي خدمات مباشرة للأفراد.

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