مستجدات “كورونا”.. تسجيل 6 وفيات و381 إصابة جديدة وشفاء 240 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، تسجيل 381 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 383880 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6591 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 240 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 373601 حالة، لافتة إلى أن هناك 3688 حالة نشطة حالياً، من بينها 564 حالة حرجة.