اليمن.. مقتل 5 جنود بهجوم مسلح على نقطة أمنية تابعة للمجلس الإنتقالي...

لقي 5 جنود من "الحزام الأمني" مصرعهم إثر هجوم مسلح على نقطة أمنية تابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمدينة أحور بمحافظة أبين اليمنية. وأفادت مصادر محلیة لـ"المشھد الیمني" أن 5 جنود من قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي قتلوا إثر ھجوم شنه مسلحون یشتبه في انتمائھم لتنظیم القاعدة في مدینة أحور بمحافظة أبین. فیما أكدت المصادر أن المسلحین لاذوا بالفرار إلى جھة مجھولة عقب الھجوم، ولم تتوفر أي معلومات إضافیة عن الھجوم.

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