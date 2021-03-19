جيفارا وغاندي ومانديلا

لا اخفي تعجبي الدائم من البعض عندما يستشهدون ببعض الشخصيات العالميه ويذكرون بطولاتهم و يكثرون من ذكر كفاحهم وحروبهم ومأساتهم ،الى ان وصل الامر بوضع الصور على القميص اعجابا بما قدمو لاوطانهم البعيده عن بلدنا فكريا وجغرافيا !!

فهذا شيوعي في كوبا لم يستفد منه سوا حزبه وذاك هندوسي لم ترا الفائده منه سوى للهندي المستضعف فمن يفخر به هو الهندي فقط ،واخر افاد بلده وشعبه وعرقه من اضطهاد العنصريه المقيته ولكن مع احترامي وتقديري لما قدمه لبلده لايبرر ذلك اكثار محاسنه بهذا الشغف !!

وما يثير فضولي هو جهل البعض بشخصية تاريخيه عظيمه جعلت للانسان بالجزيرة العربيه هوية و قيمة لروحه وقيمة لماله وقيمة لعرضه عندما كان يقتل عند ذلك ، لك ان ترجع عزيزي القارئ الى قبل قدوم تلك الشخصية ونستعرض كيف كانت الجزيرة العربيه ، لا امن ولا صحه ولا تعليم كل ما هنالك نظام عشائري بدائي يقتاتون من نهب بعضهم البعض و الحرمين الشريفين لا يوجد من يحميه بعد الله من الخرافات والبدع الشركية بل كانت تابعة اداريا الى دولة غير عربيه عنصرية لا تنظر الى العربي سوا انه رويعي غنم !!

فنهض لها من وحد القبائل و جعل من اصلاب رويعي الغنم بعد الله الاكاديمي والمهندس والطبيب !

نهض لها من جعل انسان الجزيرة بهوية عربية خالصه ،نهض لها من اسس دولة انسانيه تمتد انسانيتها من اول بلاد العرب الى اقصى بلاد السند.

في يوم تاريخي للإنسانية تم تأسيس المملكه العربيه السعوديه في عام ١٣٥١ ويكون على رأسها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود ..فمثل هذا من يفخر ويمجد

خاتمه لشاعرها :

سرى ليلتن ظلمى ما غير الحكي مسموع

سرى ليلتـن لانـور فيهـا ولا قمـرى

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سرى مامعاه إلا التعب والسهر والجـوع

سرى ما معاه إلا رجالن تفـك اسـرى

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وجا للرياض وبيرقـه بالسمـا مرفـوع

بعد ما اجبر السيف الحدب يكتب ويقرى

كتبه:

عبدالعزيز السحيمي