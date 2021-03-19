كشفت مصادر أن نائب رئيس الإستخبارات التركية عقد اجتماع مع قيادات جماعة الإخوان في تركيا امس الجمعة .
وأكدت قناة “العربية ” أن المفاوضات تشمل أموال واستثمارات الإخوان في تركيا والتشاور حول ملف الإعلام الإخواني في تركيا حيث ترجح مصادر أن تحسم أنقرة مستقبل هذه القنوت نهائياً يوم السبت المقبل .
وأشارت أن المحاداثات طلبت من قنوات الإخوان وقف الهجوم على مصر ودول الخليج ، وكذلك سيناقش ملف تجنيس قيادات الإخوان بالتزامن مع وضع بعضهم تحت الإقامة الجبرية ومنع تحركاتهم إلا بأوامر السلطات التركية .
كما طلبت السلطات التركية بتقييد تحويلات مالية لقيادات إخوان في تركيا لحين الموافقة على الشروط التي وضعتها السلطات .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركيا تفرض الإقامة الجبرية على قيادات الإخوان وتطالب قنوات الجماعة بوقف الهجوم على مصر ودول الخليج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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