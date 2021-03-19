تركيا تفرض الإقامة الجبرية على قيادات الإخوان وتطالب قنوات الجماعة بوقف الهجوم على مصر ودول الخليج

كشفت مصادر أن نائب رئيس الإستخبارات التركية عقد اجتماع مع قيادات جماعة الإخوان في تركيا امس الجمعة .

وأكدت قناة “العربية ” أن المفاوضات تشمل أموال واستثمارات الإخوان في تركيا والتشاور حول ملف الإعلام الإخواني في تركيا حيث ترجح مصادر أن تحسم أنقرة مستقبل هذه القنوت نهائياً يوم السبت المقبل .

وأشارت أن المحاداثات طلبت من قنوات الإخوان وقف الهجوم على مصر ودول الخليج ، وكذلك سيناقش ملف تجنيس قيادات الإخوان بالتزامن مع وضع بعضهم تحت الإقامة الجبرية ومنع تحركاتهم إلا بأوامر السلطات التركية .

كما طلبت السلطات التركية بتقييد تحويلات مالية لقيادات إخوان في تركيا لحين الموافقة على الشروط التي وضعتها السلطات .