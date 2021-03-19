مصدر حكومي يمني يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزا أمنيا في أبين

الخليج – واس”: أدان مصدر حكومي يمني مسؤول الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزا أمنيا في محافظة أبين جنوب اليمن، وقُتل فيه وأصيب عدد من العناصر الأمنية والمدنيين.
وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): إن هذا الهجوم الإرهابي هو تذكير بأهمية مضاعفة الجهود لمكافحة التنظيمات الإرهابية بالتعاون مع شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية، وعدم التهاون في مواجهة هذه الأعمال.
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