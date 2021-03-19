القوات البحرية السعودية تتأهب لانطلاق مناورات (التصدي 4) في الأسطول الشرقي

الخليج – واس: أنهت القوات البحرية الملكية السعودية جميع الاستعدادات لانطلاق التمرين البحري المشترك (التصدي 4)، الذي سينطلق الأحد القادم, بمشاركة وحدات من الأسطول الشرقي، ووزارة الداخلية ممثلة بقطاع حرس الحدود، ورئاسة أمن الدولة، ووزارة الطاقة ممثلة بشركة أرامكو السعودية، وشركة أرامكو لأعمال الخليج، وذلك بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية في الجبيل.
ويهدف التمرين الذي سيستمر خمسة أيام إلى رفع الجاهزية والاستعدادات لجميع الوحدات المشاركة للتصدي للعمليات الإرهابية على المنشآت البترولية، وتعزيز توحيد مفهوم العمل المشترك بين الوحدات المشاركة، بالإضافة إلى رفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات، كذلك توحيد مفهوم القيادة والاتصالات بين الوحدات المشاركة أثناء تنفيذ الخطة، والتدريب على تمرير البلاغات والمعلومات وإيصالها لمركز العمليات.
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