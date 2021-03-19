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الخليج – واس: تُنفذ القوات البحرية الملكية السعودية مُمثلة في الأسطول الغربي والقوات البحرية السودانية الأسبوع القادم مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “الفلك 4” في قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة.
ووصلت أمس إلى قاعدة الملك فيصل البحرية وحدات القوات البحرية السودانية المشاركة في التمرين وكان في استقبالها عدد من ضباط الأسطول الغربي.
وتشارك في التمرين مشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة ونخبة من معلمي ومدربي القوات البحرية.
مما يذكر أن البحرية السعودية ونظيرتها السودانية بدأت أول تمرين مشترك في العام 2013 بعنوان “الفلك 1” في ميناء بورتسودان بالسودان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات البحرية السعودية تنهي استعداداتها لتنفيذ مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “الفلك4” مع نظيرتها السودانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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