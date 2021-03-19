- 1/2
- 2/2
الخليج – واس: أوضحت وزارة الصحة أنها لاتزال ترصد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحالات النشطة والحرجة, حاثة الجميع على أخذ اللقاح حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته وبوصفه وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية بإذن الله.
وأعلنت الصحة تسجيل (391) حالة مؤكدة وتعافي (263) حالة في المملكة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3811) منها (574) حالة حرجة, فيما بلغ عدد الإصابات (384271) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (373864) حالة, كما تم تسجيل (5)حالات وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات (6596) حالة.
ودعت الجميع إلى التواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسجيل (391) حالة مؤكدة وتعافي (263).. “الصحة”: ارتفاع ملحوظ في الحالات النشطة والحرجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.