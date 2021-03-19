من أين يأتي القرار

في العصر الحالي يعيش الإنسان كفرد ضمن منظومات، هذه المنظومات مثل الأسرة والعمل والدولة والنظام الدولي الذي يضم تحت سقفه الكثير من الدول والمنظمات، والتي تمر بمتغيرات ومراحل تقودها غالبًا إلى أن تقوم بالمفاضلة أو الاختيار بين مجموعة من القرارت أو الخطوات، وذلك لتكمل مسيرتها وتتماشى مع طبيعية الحياة، ولنجعل مفهوم اتخاذ القرار وعمل المنظومات مفهومًا بسيطًا، نأخذ على سبيل المثال الأسرة كمنظومة صغيرة، يقودها الوالدان ويقومان في إطارها باتخاذ الكثير من القرارت، تماشيًا مع تغيرات ومتطلبات الحياة، يقوم الأب والأم في كل أسرة بالكثير من الأدوار، ويتخذون الكثير من القرارت، وهذا نابع من حرصهم على جودة حياتهم وحياة أبنائهم، وفي محاولة للحفاظ على استقرار الأسرة، فنجد أن طريقة التعامل تختلف مع الابن الصغير حينما ينتقل إلى مرحلة عمرية أخرى، وهذا ما يجعل له مساحة ومسؤولية أكبر من مسؤولياته حينما كان صغيرًا، ولو أخذنا في هذا السياق أن أسرة ما كانت تمر بظروف مالية، فإن الوالدين بطبيعة الحال قد يقومان بمحاولة الادخار أو زيادة الدخل أو تقليل المصاريف، وفي هذه الحالة يجب على الوالدين أن يقررا ماهو الخيار الأنسب لهذه الأسرة، فلو كانت الأم عاجزة عن العمل ودخل الأسرة منخفض، فسوف يقومان بمحاولة خفض مصاريفهم، وهذا القرار جاء بناء على معرفتهما بقدراتهم والتحديات التي أمامهم، وبطبيعة الحال يؤثر هذا القرار على الأبناء، وقد يصعب عليهم فهمه واستيعابه، وهذا المثال في المفاضلة بين الخيارات المتاحة، وأيهما أقل ضررًا جاء بناء على مكانة الوالدين وخبراتهم والمسؤولية التي تقع على عاتقهم باستقرار الأسرة وعدم الانجراف خلف ظروف أكثر قسوة، وهذا هو دور كل صانع قرار في كل منظومة، تقييم المخاطر وتحليلها واتخاذ القرار ومتابعته، ومن المهم أن كل فرد في أي منظومة يكون على قدر كبير من الوعي والإدراك في سياسة اتخاذ القرار، وكيف يكون تقييمه وتنفيذه، لأن صانع القرار لا يملك الوقت الكافي لشرح وتبرير قرارته، وإنما يجب على الأبناء في المنزل استيعاب وإدراك المسؤوليات والتحديات التي أمام الوالدين، كما يجب على الموظف أن يدرك التحديات والخيارات أمام مدراءه كما هو طبيعة الحال في أي منظومة يعيش فيها أي فرد.

إن الوعي بمثل هذه التفاصيل الصغيرة يجعل أفراد المجتمع والمنظومات على قدر عالي من الإدراك والرقي في التفكير، ويحفز التفكير التحليلي لديهم، مما يجعل قراراتهم على المستوى الشخصي أكثر نضجًا، ويجعلهم أكثر تقبلاً وتماشيًا مع متغيرات الحياة.

كتبه: راكان عازب