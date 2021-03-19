الرئيس الأمريكي بايدن يتعثر أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية

تعثر الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية للتوجه إلى أتلانتا.
وفي منتصف السلم المؤدي إلى باب الطائرة الرئاسية، تعثر بايدن مرتين وسقط على ركبته لكنه نجح في استعادة توازنه في اللحظة الأخيرة ممسكا بيده اليمنى بالسكة المعدنية. وفقا لـ”العربية”
وبعد ذلك أقلعت طائرة “اير فورس وان” من قاعدة أندروز العسكرية في ضاحية واشنطن.
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