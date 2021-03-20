الصحة العالمية تؤكد: فوائد لقاح أسترازينيكا هائلة

الخليج – أ ف ب: أكدت منظمة الصحة العالمية أن فوائد لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد تفوق مخاطره، وفق ما ما خلص إليه خبراؤها اليوم الجمعة، بعدما راجعوا بيانات السلامة المرتبطة باحتمال تسببه بجلطات دموية.
وأفادت لجنة منظمة الصحة العالمية الاستشارية بشأن سلامة اللقاحات أن سمات لقاح أسترازينيكا “ما زالت إيجابية في ما يتعلق بفوائده مقابل مخاطره، مع إمكانية هائلة (لديه) لتجنيب الإصابات وخفض حالات الوفاة في أنحاء العالم”. وأضافت أن “البيانات المتاحة لا تشير إلى زيادة بالمجمل في حالات تجلط الدم” بعد تلقي لقاح كورونا.
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