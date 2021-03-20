مجلس التعاون يُرحِّب بالبيان الصادر عن مجلس الأمن بإدانة هجمات الميلشيات الحوثية على المملكة

الخليج – واس: رحَّب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالبيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن أمس،الذي أدان فيه هجمات الميلشيات الحوثية على المملكة العربية السعودية، وطالب بالوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في مأرب، وأدان تجنيد الأطفال في الهجوم على مأرب.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن دعم مجلس التعاون لنداء مجلس الأمن المشار إليه لوقف إطلاق النار وفق القرارين 2532 و2565 في جميع مناطق العالم، بما في ذلك اليمن، ودعوته لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتسهيل عملية وصول توزيع لقاح Covid -19 إلى جميع مناطق اليمن الشقيق.

وهنأ الدكتور الحجرف المندوبة الدائمة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكيةالسفيرة ليندا توماس جرينفيلد، بتوليها هذا المنصب ورئاستها مجلس الأمن خلال شهر مارس.

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