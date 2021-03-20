“مسبار” يحقق للشهراني الأمل و”ابن قامة” ينال التقديرية

الخليج – طلال هيال العنزي : بدخول قوي جداً افتتح مهر الثلاث سنوات “مسبار الأمل” للمالك والمدرب سعيد الشهراني سجل الانتصارات بنيل مساهمة نادي سباقات الخيل في ختام الحفل الحادي والستين التي تنافست عليها جياد الثلاث سنوات وقدمت شوطاً قوياً، لكن الخيال محمد الشريماء أجاد اقتناص الفرصة في لحظة الحسم وانتزع الصدارة من “المبير” الذي قاد السباق منذ البداية وكان على بعد خطوات من الفوز الذي اقتنصه في آخر المشوار فيما تراجع “المغير” للمركز الثاني وفي المركز الثالث بطولات، حيث قام سمو رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل لمالك ومدرب وخيال الحصان الفائز.

وحقق الحصان “إبن قامه” للأمير فيصل بن خالد انتصاره الرابع تحت قيادة الخيال المتألق عادل الفريدي وبفارق كبير من الأطوال عن أقرب منافسيه الذين حاولو اللحاق به دون جدوى، وقد تمكن الفائز من قطع مسافة 2000 متر بزمن قدره 2.06:22 دقيقه وحل ثانيا الحصان “سيطر” وثالثاً الحصان “نوط” حيث تسلم المدرب عبدالله بن مشرف الجائزة من الأستاذ محمد بن حسن الحسن