الجبير: الصواريخ والمُسيرات التي تستهدف السعودية مصدرها إيران

وجهت المملكة العربية السعودية الاتهامات لإيران بإمداد ميليشيا الحوثي الإرهابية باليمن بالصورايخ والطائرات المُسيّرة لاستهداف المملكة والمدنيين بداخلها.

واتهم وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إيران بصناعة وتوريد كل الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المملكة.

وقال الجبير، في مقابلة تلفزيونية، إن “جميع الصواريخ والطائرات المُسيّرة التي استهدفت السعودية مصنوعة أو تم توريدها من قبل إيران”، مضيفا أن الأمم المتحدة حمّلت الإيرانيين مسؤولية الهجوم على حقل بقيق، مؤكدا ” من الواضح جدا بالنسبة إلينا من أين يتم توريد هذه الصواريخ وأي تتم صناعتها”.

وتأتي تصريحات الجبير على خلفية تكثيف ميليشيا الحوثي هجماتها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على السعودية.

وفي وقت سابق أعلنت السعودية تعرض مصفاة الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مُسيّرة، ما أدى إلى نشوب حريق في المنشأة.