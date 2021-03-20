وجهت المملكة العربية السعودية الاتهامات لإيران بإمداد ميليشيا الحوثي الإرهابية باليمن بالصورايخ والطائرات المُسيّرة لاستهداف المملكة والمدنيين بداخلها.
واتهم وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إيران بصناعة وتوريد كل الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المملكة.
وقال الجبير، في مقابلة تلفزيونية، إن “جميع الصواريخ والطائرات المُسيّرة التي استهدفت السعودية مصنوعة أو تم توريدها من قبل إيران”، مضيفا أن الأمم المتحدة حمّلت الإيرانيين مسؤولية الهجوم على حقل بقيق، مؤكدا ” من الواضح جدا بالنسبة إلينا من أين يتم توريد هذه الصواريخ وأي تتم صناعتها”.
وتأتي تصريحات الجبير على خلفية تكثيف ميليشيا الحوثي هجماتها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على السعودية.
وفي وقت سابق أعلنت السعودية تعرض مصفاة الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مُسيّرة، ما أدى إلى نشوب حريق في المنشأة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجبير: الصواريخ والمُسيرات التي تستهدف السعودية مصدرها إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.