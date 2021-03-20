تأجيل إطلاق القمر الصناعي السعودي الـ17 “شاهين سات”

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، اليوم (السبت)، تأجيل إطلاق القمر الصناعي “شاهين سات”، إلى وقت لاحق.

وكان مقرراً إطلاق القمر “شاهين سات” إلى الفضاء اليوم السبت على متن الصاروخ الروسي (Soyouz2) من منصة في كازاخستان، وهو يعد القمر السابع عشر لمدينة الملك عبدالعزيز.

ويهدف القمر الذي تمت صناعته بأيدٍ سعودية، لتقديم صور ذات دقة عالية للأرض من المدارات المنخفضة بواسطة تلسكوب ذي دقة فائقة للتصوير، إلى جانب نظام التعريف التلقائي لتتبع السفن البحرية.

يشار إلى أن رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان، أعلن أمس أن المملكة ستطلق القمرين الصناعيين “شاهين سات” و”كيوب سات”، وأنهما سيخدمان المهمات العلمية التي تصب في تطوير القطاعات المتعلقة بصناعة الفضاء.