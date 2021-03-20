أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، اليوم (السبت)، تأجيل إطلاق القمر الصناعي “شاهين سات”، إلى وقت لاحق.
وكان مقرراً إطلاق القمر “شاهين سات” إلى الفضاء اليوم السبت على متن الصاروخ الروسي (Soyouz2) من منصة في كازاخستان، وهو يعد القمر السابع عشر لمدينة الملك عبدالعزيز.
ويهدف القمر الذي تمت صناعته بأيدٍ سعودية، لتقديم صور ذات دقة عالية للأرض من المدارات المنخفضة بواسطة تلسكوب ذي دقة فائقة للتصوير، إلى جانب نظام التعريف التلقائي لتتبع السفن البحرية.
يشار إلى أن رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان، أعلن أمس أن المملكة ستطلق القمرين الصناعيين “شاهين سات” و”كيوب سات”، وأنهما سيخدمان المهمات العلمية التي تصب في تطوير القطاعات المتعلقة بصناعة الفضاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تأجيل إطلاق القمر الصناعي السعودي الـ17 “شاهين سات” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.